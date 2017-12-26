Ермошина прогнозирует напряженную конкурентную борьбу на местных выборах в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина прогнозирует напряженную конкурентную борьбу на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва в Минске. Об этом она заявила в своем видеообращении на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Такие выводы позволяет сделать статистика о зарегистрированных инициативных группах, которые собирают подписи. В столице их больше всего - уже на данном этапе здесь нет ни одного безальтернативного избирательного округа. Всего их 57, среди них нет таких, где бы подписи собирала только одна группа. При этом выдвигаться кандидатами в депутаты местных Советов можно и от партий, и от трудовых коллективов.

Лидия Ермошина отметила, что это позволяет говорить о том, что "в Минске будет достаточно напряженная избирательная кампания, которая предоставит альтернативу избирателям".

Она добавила, что больше всего инициативных групп зарегистрировано во Фрунзенском районе. Так, в Каменногорском избирательном округе их 12, еще в двух округах - по девять. Большой активностью отличается Академический избирательный округ в Первомайском районе, где подписи собирают восемь групп.

Что касается конкурса в областные Советы депутатов, то 14 округов вообще не насчитывают ни одной инициативной группы, там выдвижение будет идти другими способами, констатировала Лидия Ермошина. По ее словам, много избирательных округов, около 200, где работает только по одной инициативной группе. В регионах самый большой конкурс фиксируется в трех избирательных округах (один - в Минской области, два - в Могилевской), где зарегистрировано по четыре инициативные группы.

Период выдвижения кандидатов в депутаты завершится 8 января. После этого начнется предвыборная агитация, она продлится вплоть до основного дня голосования. Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля. В общей сложности будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-