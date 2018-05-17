ЕС выделит Брестской таможне около 228 тыс. евро на установку весоизмерительного оборудования

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз выделит Брестской таможне около 228 тыс. евро на установку весоизмерительного оборудования в пункте пропуска "Домачево", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Брестская таможня и Министерство инвестиций и экономического развития Польши от лица Европейского союза подписали грантовый контракт по проекту международной технической помощи "Улучшение эффективности таможенного контроля в автодорожном пункте пропуска "Домачево". Ведущим бенефициаром проекта выступает Брестская таможня. Вклад Европейского союза для Беларуси составит около 228 тыс. евро. Реализация этого проекта предполагает установку в пункте пропуска "Домачево" весоизмерительного оборудования.

Готовятся документы на регистрацию проекта международной технической помощи, после которой начнется его реализация.

"Проект будет содействовать борьбе с организованной преступностью, пресечению попыток нарушения таможенного законодательства, укреплению безопасности на границе. Как результат, ожидается сокращение времени совершения таможенных операций, а также улучшение качества таможенного контроля", - подчеркнули в пресс-службе ГТК.-0-