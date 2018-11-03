Еще два путепровода начнут ремонтировать на МКАД в этом году

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в этом году планируется приступить к ремонту еще двух путепроводов на кольцевой автодороге, сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.
"В текущем году мы приступаем к ремонту еще двух мостов на МКАД - на 2-м км и 24-м км, которые проходят над железной дорогой. Эти объекты на порядок сложнее путепровода, где сегодня открыто движение", - отметил Андрей Щорец.
Проекты включены в инвестиционную программу. Сейчас прорабатываются вопросы организации дорожного движения.
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