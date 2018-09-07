Еще один детский сад и общежитие для медиков открыли в Минске к Дню города

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один детский сад и общежитие для медиков открыли сегодня в Минске к Дню города, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить с новосельем медицинских работников, педагогов и ребят приехали представители Мингорисполкома, Мингорсовета, администраций Центрального и Ленинского районов.

Заместитель главы администрации Центрального района Анна Маевская, директор УКС Центрального района г. Минска Людмила Князева, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко

Новые ясли-сад №56 построены в Лошице-6 по ул.Дроздовича в сжатые сроки - меньше, чем за год. Учреждение заработает в полную силу через несколько недель, примет более 200 ребят. Для групп закуплена современная мебель, оборудованы компьютерный кабинет, музыкальный, спортивный залы, кабинеты для кружковой работы. Есть бассейн, специальные детские тренажеры. Благоустроены площадки для прогулок.

Новое общежитие для медиков - десятое по счету - расположено в Центральном районе по ул. Выготского, 20а. В двух подъездах насчитывается 142 блока: 116 однокомнатных и 26 двухкомнатных. Общая площадь квартир составляет более 8,9 тыс. кв.м. Для жильцов созданы комфортные условия проживания: в блоках есть туалет, ванная или душ, комнаты сданы с внутренней отделкой. Благоустроены и укомплектованы всем необходимым кухни.

Во дворе оборудованы детская игровая площадка, парковочные места. Установлены столы для настольного тенниса.

"Делать минчанам подарки ко Дню города стало доброй традицией. В столице принята долгосрочная программа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, развитию социальной сферы, в том числе по строительству детских садов и поликлиник", - отметил председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк.

Вчера в столице открыли два новых детских сада - в жилом районе Лебяжий и микрорайоне Сухарево. На 8 сентября запланировано открытие парка им. Александра Герасименко, который расположен в границах ул. Долгобродской, пер. Козлова и Слепянской водной системы.0-

Фото Оксаны Манчук