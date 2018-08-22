Этапы акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения" пройдут 25-26 августа в Полоцке и Витебске

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке и Витебске 25-26 августа пройдут очередные этапы ежегодной республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Белорусские профессиональные спортсмены и автолюбители будут соревноваться в навыках скоростного маневрирования. Помимо этого, пройдут информационные мероприятия по безопасности дорожного движения, организованные УГАИ МВД Беларуси и приуроченные к началу учебного года. Гостей мероприятия порадуют многочисленные конкурсы и тест-драйвы от партнеров акции.

Среди участников будут многократный чемпион Беларуси по скоростному маневрированию Дмитрий Баркан, обладатели кубка "Виртуоз руля" разных лет Александр и Евгений Цедрики и другие именитые спортсмены.

Информационным партнером акции выступает Белорусское телеграфное агентство.

Дата и время проведения республиканской акции "Спортсмены - за безопасность дорожного движения-2018":

25 августа

Полоцк - начало в 13.00, площадка перед ТЦ "Манеж", вход свободный;

26 августа

Витебск - начало в 13.00, проспект Победы, 8, площадка перед магазином "Веста", вход свободный.-0-