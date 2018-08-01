Эвакуация пилота и ремонт поврежденной взрывом полосы: на авиабазе в Лиде прошли учения войск тыла

1 августа, Лида /Корр. БЕЛТА/. На Лидской авиабазе прошли масштабные учения, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на аэродроме 116-й гвардейской штурмовой авиабазы состоялось командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения.

Легенда предусматривала отработку сразу нескольких вопросов. В частности, во время возвращения на аэродром у одного из самолетов случилась неисправность: не вышло шасси. Пилот принял решение об аварийной посадке. Наземные службы создали "пенную" подушку, устроили водяную завесу для приземлившегося самолета. Пилот был эвакуирован и на специальном вертолете с медицинским модулем доставлен в госпиталь.

После этого условный удар по аэродрому нанесла авиация противника. Была уничтожена техника, повреждена взлетно-посадочная полоса. С привлечением специалистов и спецтехники полоса приводится в порядок в считанные минуты. В том числе, заменены и поврежденные взрывом бетонные плиты: полоса вновь готова для взлета и посадки самолетов.

"Согласно плану подготовки Вооруженных Сил проводятся командно-штабные учения с органами управления, силами и средствами тылового обеспечения. Создана сложная оперативно-тыловая обстановка. В решении задач тылового обеспечения задействованы все силы и средства, органы управления от войскового звена до стратегического", - отметил заместитель министра обороны по тылу генерал-майор Андрей Бурдыко.

Он подчеркнул, что в Лиде отработан один из эпизодов масштабного учения. Личный состав тыла ВС выполняет задачи тылового обеспечения помимо аэродрома еще на четырех полигонах. В основном это задачи по восполнению материальных средств в соединениях и воинских частях оперативных командований, оказания медицинской помощи по всем этапам эвакуации, подвоз материальных средств. Андрей Бурдыко отметил, что в этот раз расширена область задействования полигонов, увеличены силы и средства.-0-