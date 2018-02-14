Евросоюз инвестировал около 1,7 млн евро в развитие туризма в регионах Беларуси

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз инвестировал около 1,7 млн евро в рамках проекта "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси". Такие данные озвучила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Сегодня в Минске подведены итоги проекта, представлены разработанные презентационные материалы, предназначенные для продвижения Беларуси и ее регионов как на международном, так и на внутреннем туристическом рынке.

"В рамках проекта ЕС "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси" нами было инвестировано около 1,7 млн евро в пять белорусских дестинаций. Проект содействовал внедрению передового европейского опыта, техник, подходов и укреплению потенциала для создания новых, а также для обновления уже хорошо известных региональных туристических брендов и продуктов", - отметила Андреа Викторин.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной рассказал о результатах работы белорусской туристической отрасли и отметил важность проекта ЕС, поблагодарив за работу его команду. "Благодаря совместным усилиям мы находим новые направления для эффективных инвестиций в развитие туризма. По итогам прошлого года в республиканский бюджет от туристической отрасли поступило около $170 млн, и мы надеемся увеличить ее прибыльность в Беларуси уже в ближайшем будущем", - сказал замминистра.

Руководитель проекта ЕС Янез Сирше поделился, что верит в перспективы развития туризма в Беларуси. "Важно понимать, что туризм приносит доход не только от продажи билетов и гостиниц. Зарабатывать на туризме можно многими косвенными способами, поэтому появление туристов всегда инициирует дух предпринимательства в регионе, что идет на пользу его развитию. Со стороны государства стоит уделять внимание туризму как централизованно, так и на местном уровне. Региональный туризм не должен быть любительским, его нужно развивать профессионально. Для этого необходимы стратегическое видение, понимание туристического рынка, удовлетворение потребностей туристов, мотивация целевой аудитории", - считает Янез Сирше.

Целью проекта ЕС "Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси" было содействие и оказание технической помощи субъектам туристической отрасли Беларуси. География проекта включала пять пилотных дестинаций: Августовский канал, Каменец и Пружаны, Мстиславль, Мядель, Полоцк. За два года в рамках проекта были разработаны стратегии устойчивого развития для пяти пилотных дестинаций и пошаговые планы соответствующих мероприятий. Кроме того, для каждой из пилотных дестинаций проекта были созданы собственные логотипы и стратегии брендов. Варианты туристического логотипа и стратегия бренда были предложены и для Беларуси.

Для продвижения страны и пилотных дестинаций проекта на туристическом рынке команда проекта разработала печатные презентационные материалы, которые были выпущены на 4 языках тиражом более 100 тыс. экземпляров. С этой же целью были сняты презентационные видеоролики для каждой из дестинаций проекта.

Проект внес весомый вклад во внедрение в Беларуси вспомогательного счета туризма (TSA) - международной методики комплексного учета статистических данных туризма. В ходе проекта для белорусских специалистов туристической отрасли организовывались как международные обучающие поездки, так и поездки по обмену опытом внутри Беларуси. В тематических тренингах и семинарах проекта приняли участие более 700 белорусских специалистов.-0-