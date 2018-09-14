Фабрика "Спартак" запустила новую линию по производству вафельных конфет

14 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая линия вафельных конфет и батончиков открылась сегодня на совместном предприятии ОАО "Спартак" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

С потенциалом нового оборудования ознакомились первые лица города и области. Красную ленточку перерезали заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко и генеральный директор СП ОАО "Спартак" Олег Жидков.

Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко во время посещения предприятия

"Линия, которую мы сегодня открыли, - фактически модернизированное производство образца 1974 года. Ранее здесь выпускали традиционные виды продукции, такие как конфеты "Аэрофлотские", "Красная шапочка" и вафельные батончики типа "Ракурс", "Меркурий". Основная задача проведенного техоснащения - оптимизация производственного процесса, призванная еще более повысить качество продукции", - подчеркнул Олег Жидков.

Общая стоимость проекта - около 5,2 млн евро, из которых 28% - собственные средства, 72% - кредитные. Участок запущен на новом месте без привязки к старым площадкам, остановки основного производства, высвобождения рабочих мест и дополнительного демонтажа оборудования.

По сути, в вафельном цехе предприятия установлены две линии: по производству плоских глазированных и неглазированных вафельных конфет и батончиков (Австрия) и по завертке этой продукции (Италия). Они представляют единый производственный цикл.

Среди преимуществ запущенного оборудования - расширение ассортимента по новым рецептурам, добавление различных видов начинок и вариация способов декорирования. Также в числе достоинств - быстрая переориентация с одного вида продукции на другой, оптимизация производственного процесса в пределах одной площадки, полная автоматизация.

Основная роль цеха - обеспечить потребности жителей Беларуси в качественной и доступной продукции. В частности, появятся новые конфеты "Аленка" и "Чио Рио", батончики "Шарм" и "Эдельвейс". Производительность новой линии - около 570 кг в час. По итогам 2018 года здесь планируется получить более 2 тыс. т продукции. По словам руководителя предприятия, при рентабельности 27% средняя стоимость новой продукции будет на 25-40% ниже по сравнению с уже известными конфетами и батончиками.

По предварительным расчетам, прибыль от 1 т реализованной продукции в 2018 году составит около Br2 тыс. по новой линии и Br0,6 тыс. по предприятию в целом. Планируемый срок окупаемости - 4,5 года.

Проект по инвестдоговору, подписанному во время регионального экономического форума в 2017 году, реализован накануне 876-летия областного центра. Такой "сладкий" подарок стал продолжением давней традиции открывать социально и экономически важные объекты накануне Дня города.

Предприятие создано в 1924 году, в СП ОАО "Спартак" преобразовано в 1998-м. Является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий и полуфабрикатов в Беларуси. Выпускает около 350 наименований кондитерских изделий, включая изделия лечебно-профилактического действия.-0-

Фото Сергея Холодилина