19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фан-зона на Октябрьской площади Минска откроется перед матчем ЧМ Россия - Египет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Площадка для болельщиков начнет работу в 20.00, перед началом матча Россия - Египет, который начнется в 21.00 в Санкт-Петербурге. Как пояснили организаторы, фан-зона рассчитана на 400 посадочных мест. Суммарная площадь экранов - 30 кв.м (один экран площадью 4х5 м и два экрана 2,5х2 м). Матчи чемпионата мира будут транслироваться в прямом эфире.
Для болельщиков организован фудкорт: с первого дня работают четыре точки реализации еды и пива. Для фанатов предусмотрены и различные конкурсы. Фан-зона для болельщиков будет работать ежедневно с 12.00 до 24.00 в течение всего периода проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.-0-
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