Фестиваль чая и фотовыставку об истории "Дажынак" организуют в Мяделе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия к областному фестивалю-ярмарке тружеников села "Дажынкі", который пройдет 29 сентября в Мяделе, развернутся на семи тематических площадках. Об этом сообщила начальник главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяна Шевцова сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Посетителей пригласят в Город мастеров, на детскую, спортивную и агроэкотуристическую площадки. В ресторане под открытым небом "Угорек" предложат попробовать блюда из рыбы, на площадке "Рыбный край" - приобрести продукцию с собой, на фестивале "Дивные травы" - познакомиться с белорусским ассортиментом напитка", - пояснила Татьяна Шевцова.

На ярмарке свою продукцию представят более 230 предприятий. Торговля развернется по ул. Набережной - самой длинной в городе. "Мы поставили задачу применить минимальные надбавки, а на отдельные группы товаров будут действовать акции", - сказала начальник управления.

Гостей мероприятия будут развлекать ростовые куклы и творческие коллективы. Для любителей оригинальных фото подготовят фотозоны. Для удобства посетителей в зоне работы ярмарки включат бесплатный Wi-Fi, разместят банкоматы и обменный пункт.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Татьяна Хмель сообщила, что запланировано открытие фотовыставки "З гісторыі "Дажынак" на Міншчыне", которая расскажет о том, как проходил праздник тружеников села в другие годы. А экспозиция "Маей зямлі куточак дарагі" познакомит с красотой центрального региона через работы 50 мастеров-уроженцев области. На празднике будут работать три концертные площадки: главной станет сцена амфитеатра, организуют выступления артистов на пл. Шаранговича и ул. Набережной. Закончатся мероприятия фейерверком.-0-