Фестиваль для бердвотчеров пройдет в Минске 30 сентября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологический фестиваль "Птушкі над царквой" развернется 30 сентября на площадке православного прихода святителя Николая Японского в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.
Таким образом минчан приглашают отметить Международные дни наблюдения птиц, которые отмечаются в первые выходные октября. Тысячи людей более чем 100 стран мира в это время выбираются в места естественного обитания пернатых, чтобы понаблюдать за ними и вести подсчет. Прикоснуться к природе, отдохнуть душой, пообщаться с единомышленниками и насладиться концертной программой можно будет и в белорусской столице (начало в 12.00).
Организаторы подготовили для гостей всех возрастов нескучные мастер-классы, экологическую выставку, которая расскажет о правильном обращении с отходами, домашнюю кухню. Понаблюдать за птицами можно будет вместе с координатором Клуба белорусских велобердеров, кандидатом наук Натальей Азовской и активистом клуба, магистром юридических наук Андреем Шушкевичем. Или прогуляться по экотропе в компании орнитолога, директора Центра экологического воспитания и развития Руслана Шайкина.
Фестиваль проходит при поддержке Центра экологических решений, Центра экологического воспитания и развития и Клуба белорусских велобердеров. Вход свободный.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.205 BYN
|3.222 BYN