Фестиваль для бердвотчеров пройдет в Минске 30 сентября

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экологический фестиваль "Птушкі над царквой" развернется 30 сентября на площадке православного прихода святителя Николая Японского в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Таким образом минчан приглашают отметить Международные дни наблюдения птиц, которые отмечаются в первые выходные октября. Тысячи людей более чем 100 стран мира в это время выбираются в места естественного обитания пернатых, чтобы понаблюдать за ними и вести подсчет. Прикоснуться к природе, отдохнуть душой, пообщаться с единомышленниками и насладиться концертной программой можно будет и в белорусской столице (начало в 12.00).

Организаторы подготовили для гостей всех возрастов нескучные мастер-классы, экологическую выставку, которая расскажет о правильном обращении с отходами, домашнюю кухню. Понаблюдать за птицами можно будет вместе с координатором Клуба белорусских велобердеров, кандидатом наук Натальей Азовской и активистом клуба, магистром юридических наук Андреем Шушкевичем. Или прогуляться по экотропе в компании орнитолога, директора Центра экологического воспитания и развития Руслана Шайкина.

Фестиваль проходит при поддержке Центра экологических решений, Центра экологического воспитания и развития и Клуба белорусских велобердеров. Вход свободный.-0-