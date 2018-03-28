Фестиваль игротехников выявит самые креативные творческие коллективы Минска

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской фестиваль игротехников "Радуга - 2018" пройдет в столице 30 марта, сообщили БЕЛТА в Минском государственном дворце детей и молодежи.

Учащиеся творческих игровых коллективов учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи Минска, прошедшие районные отборы, сразятся в трех фестивальных конкурсах: "Мультимедийная игра" (для подростков и старшеклассников 14-17 лет), "Игра-минутка" (для детей 10-13 лет), "Моя игра" на создание моделей игры или аттракционов (6-17 лет). Интерактивные составляющие этих конкурсов станут частью большого праздника "Все игры в гости к нам" для воспитанников школ-интернатов, детских домов, социальных приютов, для учащихся школьных лагерей. Он пройдет с 10.00 до 12.00 в Мраморном зале дворца.

На конкурс "Моя игра" представлено 9 игр, которые разработаны лично учащимися: настольные, игры-головоломки, игры-аттракционы и др. И еще 7 разработок для детей 10-13 лет продемонстрируют участники конкурса "Игра-минутка". Все игры сценически оформлены: используется музыкальное оформление, яркий, зрелищный реквизит, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам, требованиям техники безопасности, возрастным особенностям детей, художественно-эстетическим критериям.

Победители конкурсов получат дипломы, сладкие призы и пригласительные билеты на посещение выставочных композиций в Ботанический сад. И все участники праздника - конкурсанты и гости - полакомятся в конце праздника мороженым от спонсора.-0-