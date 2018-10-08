Фестиваль красоты "Роза ветров Hair-2018" соберет в Минске более 500 конкурсантов

Во время фестиваля. Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль красоты "Роза ветров Hair-2018" и открытый чемпионат на Кубок Минска - 2018 по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису пройдут в Минске с 8 по 11 ноября, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования состоятся во время специализированной выставки индустрии красоты и здоровья "ИнтерСтиль".

"Свое мастерство готовятся представить более 500 конкурсантов. Из призеров формируется сборная команда от республики для участия в последующих чемпионатах мира. Ближайший будет проходить в 2020 году в Японии", - отметил Юрий Натычко.

Он добавил, что в текущем году национальная сборная успешно выступила на чемпионате мира, который проходил в Париже с 8 по 10 сентября. Было представлено более 40 стран, белорусские мастера заняли третье место в номинации "Тату-дизайн", а также входили в десятку лучших по другим направлениям. Беларусь оказалась на второй позиции среди конкурсантов фестиваля "Невские берега" в Санкт-Петербурге.

Организаторами международного фестиваля красоты и чемпионата выступают Ассоциация парикмахеров и косметологов Беларуси, управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.-0-