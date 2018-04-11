Фестиваль "Неманская весна" пройдет 15-16 апреля на Августовском канале

11 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль водного туризма "Неманская весна-2018" Августовский канал примет 15 и 16 апреля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя ОО "Республиканский туристско-спортивный союз" Сергей Коледа.

"Фестиваль проходит традиционно. Именно с него открывается сезон активного водного туризма. Для нас важно показать, что активный отдых может быть интересным для всех, в этом году программа будет насыщена не только спортивными, но и развлекательными, познавательными мероприятиями", - отметил Сергей Коледа. Также будет возможность поучаствовать в мастер-классе по управлению байдаркой на бурной реке.

Специалисты покажут, как изготовить каяк из подручных материалов. В программе запланирован конкурс обжор, в котором надо будет на скорость съесть тушенку. Не обойдется туристический фестиваль без песен у костра.

Важнейшая часть международного фестиваля - соревновательная. Около 200 спортсменов поборются в туристско-прикладном многоборье в технике водного туризма. За два дня нужно будет преодолеть несколько дистанций на байдарках и катамаранах. Зачет будет определяться как в личном, так и в командном первенствах. Среди участников - команды со всей Беларуси, а также гости из России, Украины и Польши.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на турбазе "Немново" утром 15 апреля. Организаторами "Неманской весны" выступают Министерство спорта и туризма и ОО "Республиканский туристско-спортивный союз", управление спорта и туризма Гродненского облисполкома.-0-