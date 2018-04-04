Фестиваль "Пасхалица на соборной" приглашает минчан разделить радость праздника 22 апреля

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. III Пасхальная молодежная танцевально-исполнительская ярмарка "Пасхалица на соборной" развернется вечером 22 апреля на площади Свято-Духова кафедрального собора возле ст. метро "Немига" в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Фестиваль, посвященный главному православному празднику Пасхе, впервые состоялся три года назад. Тогда организаторы попытались напомнить горожанам древние традиции, объединить людей духовной связью, собрать неравнодушных к своей истории и вере, желающих разделить радость Пасхи с близкими и незнакомцами. С теми же помыслами пройдет и нынешнее мероприятие. "Мы подготовили для гостей мастер-классы, детские игры-квесты и развлекательные викторины. Зрителей ожидает большой концерт, по завершении которого горожане смогут принять участие в танцевальной программе на одной большой праздничной площадке", - отметили организаторы.

Концертная программа начнется в 20.00.

Организаторами выступают Минский Свято-Духов кафедральный собор, Минский бал православной молодежи, агентство "Культпросвет".-0-