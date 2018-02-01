1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль православных песнопений "Коложский Благовест" соберет в Гродно коллективы из 8 стран. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель жюри фестиваля протоиерей Андрей Бондаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

XVII Международный фестиваль православных песнопений "Коложский Благовест" пройдет в Гродно с 7 по 10 февраля. Его участниками станут 35 коллективов из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии и Узбекистана, впервые в Гродно выступят церковные хоры из Македонии и Черногории. Это не только взрослые коллективы, выступят во время фестиваля и 10 детских хоров.

"Фестиваль посвящен православной культуре. Из года в год мы познаем новые страны, новые певчевские коллективы, расширяем круг общения. В истории православного пения заложены большие традиции, некоторые из которых от нас далеки, а фестиваль позволяет приоткрыть новые грани культуры", - отметил Андрей Бондаренко. Важно, по его словам, что помимо самого певческого конкурса есть и другие мероприятия, посвященные православной культуре: проходят выставки, вечера поэзии и авторской песни, кинолектории.

Фестиваль в Гродно популярен, билеты раскупают традиционно быстро. Открытие фестиваля состоится 7 февраля в 18.00 в Областном драматическом театре. На концерте выступит обладатель Гран-при прошлого года - Академический хор Российской академии музыки имени Гнесиных из Москвы под управлением Дмитрия Онегина. Прослушивания коллективов будут проходить 8 и 9 февраля в Свято-Покровском кафедральном соборе с 11.00. Награждение победителей и гала-концерт пройдет 10 февраля в 13.00 в Областном драматическом театре.

Как и годом ранее, часть выступлений будет транслироваться в интернете. В прошлом году концерты в сети посмотрели около 15 тыс. зрителей. Еще одна уникальная особенность фестиваля в том, что церковные коллективы из разных стран 10 февраля поучаствуют в богослужениях в гродненских храмах.

Фестиваль имеет конкурсную основу. Каждый коллектив должен представить на суд жюри программу до 20 минут. В состав международного жюри входят как священнослужители со специальным музыкальным образованием, так и профессора и доценты высших музыкальных учебных заведений Беларуси, России, Румынии, Украины, руководители хоровых коллективов Франции, Польши.

Первый фестиваль "Коложский благовест" прошел в 2002 году, он был приурочен к 10-летию возрождения Гродненской епархии. В 2011 году Министерство культуры Беларуси присвоило фестивалю статус международного. Фестиваль проводится Гродненской православной епархией совместно с главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома и ГУК "Гродненский областной методический центр народного творчества".-0-