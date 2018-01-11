Фестиваль "Прыгожы Фэст" впервые проведут в Минске

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль красоты и стиля "Прыгожы Фэст" впервые проведут в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома".

Основная цель мероприятия, которое будет проходить с 15 января по 15 марта, - определение лидеров отрасли, популяризация современных маркетинговых инструментов среди предприятий индустрии красоты для привлечения новых клиентов, повышение эффективности работы объектов, внедрение инновационных видов услуг и форм обслуживания, обеспечение высоких стандартов качества. Конкурсанты будут соревноваться в четырех категориях: "Парикмахерские", "Салоны", "Нэйл", "Спа". В каждой из них будет по 5 претендентов.

Фестиваль организуется на безвозмездной основе, его участниками станут предприятия, оказывающие парикмахерские услуги, услуги по маникюру и педикюру, а также спа-услуги. Каждый из них должен подготовить видеоролик-визитку объекта и конкурсное предложение, которые оценят с точки зрения их привлекательности для клиентов, креативности. Основным критерием станет мнение потребителей. Став подписчиком специальной группы в соцсетях, минчане смогут проголосовать за понравившуюся организацию.

Также свою точку зрения выскажет экспертный совет, в состав которого будут входить представители партнеров фестиваля, специалисты и представители бизнеса, должностные лица, общественные деятели. Победителям присваивается звание "Парикмахерская года", "Салон красоты года", "Нэйл-сервис года", "Спа-салон года". Среди них также будет разыгран Гран-при - конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, признается "Объектом года индустрии красоты".

Организатором фестиваля выступает ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома".-0-