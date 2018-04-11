Фестиваль "Семейные традиции" пройдет в Могилеве

11 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Фестиваль "Семейные традиции" пройдет 1-19 мая в Могилеве. Он приурочен к Международному дню семьи и 150-летию со дня рождения российского императора Николая II, сообщили БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Стартует форум с открытых диалогов в учебных заведениях города. С 1 по 18 мая будут организованы экскурсии по выставке "Император Николай II - долг царского служения" в храме Святых царственных мучеников и всех новомучеников и исповедников XX века. 18 мая в актовом зале кафедрального собора Трех Святителей состоится семинар "Семья и семейные традиции" с участием архиепископа Могилевского и Мстиславского Софрония.

Основная программа форума начнется в 10.00 19 мая в парке имени Горького. Могилевчане смогут принять участие в работе творческих площадок с мастер-классами, играми, конкурсами, викторинами, интерактивными выставками. Можно будет организовать семейное чаепитие, почитать, смастерить сувениры.

Тематическая зона "Вместе с папой" призвана подчеркнуть значимость роли отца в воспитании детей. На этой площадке папы смогут поиграть с малышами, сделать кораблики из бумаги, посоревноваться в перетягивании каната, поучаствовать в веселых гонках на игрушечных машинках, покатать детей на покрывалах, научиться завязывать морские узлы.

В парке также развернется город мастеров, выставка "Венценосная семья Романовых", будет работать книжная ярмарка. Финалом семейного праздника станет концерт.-0-