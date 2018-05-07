Фестиваль семейных клубов в Брагинском районе посвящают Году малой родины

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль семейных клубов пройдет 12 мая в деревне Красное Брагинского района Гомельской области, его темой станет "История моей деревни", которая созвучна Году малой родины, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Семейные клубы района уже в третий раз ждут в гости детей и взрослых, для которых они подготовили интересные мастер-классы, конкурсы, игры и забавы, а также домашнее угощение. Первый фестиваль собирал друзей в самом Брагине, второй - в деревне Микуличи. Теперь местом встречи станет деревня Красное (по-старому Иолча), - отметила пресс-секретарь ОО "Белорусский зеленый крест" Елена Скакун. - Тема нынешнего фестиваля явно перекликается с темой года, потому акцент будет сделан на истории, культуре и традициях малой родины".

Организаторы, а среди них руководители всех семейных клубов и активисты района, по традиции подготовили увлекательную программу. Сначала гостей проведут в хороводе по деревне, приобщив тем самым к обряду "Вождение стрелы". Хозяева угостят обрядовым блюдом и познакомят со своими легендами - о Микуличах, Чемерисах, Маложине, Лукоедах и других деревнях. Ощутить атмосферу маленького еврейского местечка можно будет, посмотрев одноименный спектакль.

На фольклорной площадке гостям помогут вспомнить или научиться местным танцам, сыграть в традиционные игры. Юные художники испытают себя в конкурсе рисунка на асфальте. На память о празднике местные ремесленники предложат сувениры, а мастера организуют для всех желающих небольшие мастер-классы. Изюминкой фестиваля станет выступление семейного театра Ларисы и Александра Быцко из деревни Стойлы Брестской области, которое свяжет восточное и западное Полесье. Ожидается и еще один интересный гость - белоруска с Подляшья Иоанна Чабан.

Работа семейных клубов активизировалась благодаря проекту "Развитие потенциала сети семейных клубов в Чернобыльской зоне с целью улучшения социально-экономической ситуации". Проект реализуется с 2014 года общественной организацией "Белорусский зеленый крест" и финансируется Европейским союзом. Его цель - создание местных сообществ для повышения социально-экономической роли малых населенных пунктов в Брагинском районе, чтобы преодолеть последствия чернобыльской аварии. Таким образом были созданы и работают 8 семейных клубов, которые занимаются продвижением здорового образа жизни, сохранением исторических и культурных традиций, развитием предпринимательства в деревнях и небольших поселках. Члены клубов организуют и участвуют в различных мероприятиях: обучающих семинарах и тренингах, встречах по обмену опытом, концертах и праздниках, вечерах искусств.-0-