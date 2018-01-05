Фестиваль семьи, колядки, представления для детей - Минск приглашает встретить Рождество

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль семьи, колядные гуляния и представления для детей пройдут в Минске в Рождество, сообщали БЕЛТА организаторы мероприятий.

Так, 7 января всех любителей живой природы приглашает на праздник "В свете елочных огней" столичный зоопарк. Возле стройной новогодней елки в 13.00 ребят ждут Дед Мороз со Снегурочкой, символы уходящего и наступившего года Петух и Собака, другие герои.

Еще одной концертной площадкой станет Центральный детский парк им. М.Горького, где состоится с 13.00 до 16.00 ставший традиционным социально-благотворительный проект "Рождественский фестиваль семьи". Гости смогут посетить более 15 развлекательных островков, поучаствовать в конкурсе рисунков, спортивных играх, получить множество призов и подарков.

"Калядныя забавы" проводит 6 января Центральный ботанический сад НАН Беларуси. Программа рассчитана на несколько часов, перед гостями выступит танцевальный ансамбль "Фламея", инструментальный ансамбль "Гармоник Стайл". Маленьких посетителей с прошедшими праздниками поздравят Дед Мороз и Снегурочка, неутомимые ведущие познакомят собравшихся с историей, традициями и обычаями Коляд. Предусмотрена работа фотозон, гостям предложат сделать снимок с благородным оленем и мудрой совой. В оранжерее тропических растений в 14.00 пройдет экскурсия "Растительный мир Рождества". Завершится вечер файер-шоу.-

Также в предстоящие выходные по Детской железной дороге будет курсировать новогодний экспресс, который привезет пассажиров в гости к Деду Морозу. Первый поезд отправится со станции Заслоново в 10.30, а последний - в 16.30.

Интересные концертно-развлекательные программы 7 января пройдут и в районах - в парках Павлова и Тиволи (с 12.00 до 15.00), жилом районе Брилевичи на площадке по ул. Я. Чечота, сквере Полянка (с 12.00 до 14.00). Гуляния развернутся во внутреннем дворике отеля "Монастырский". Предусмотрены развлечения для детей и взрослых с разучиванием белорусских танцев и гаданиями, костюмированный флешмоб, беспроигрышная лотерея. Посетителям предложат попробовать уху, шашлык, глинтвейн и блинчики.-0-