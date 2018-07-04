Фестиваль средневековой культуры проведут 20-21 июля в Дудутках

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Х Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" пройдет 20-21 июля в музейном комплексе в Дудутках, сообщили БЕЛТА организаторы.

Юбилейный фест будет традиционно посвящен военной и светской культуре, традициям наших предков, а главным событием станет реконструкция Грюнвальдской битвы - самой масштабной битвы средневековой Европы, которая состоялась 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников: Великого княжества Литовского (современная Беларусь) и Королевства Польского. В театрализации этого легендарного эпизода участвуют представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, Украины, Польши, России и стран Балтии.

"Грюнвальдская битва - событие, которое изменило будущее нашей страны и историю всей Европы, одна из легендарных страниц белорусской военной истории, достойная гордости и уважения. Есть хорошее определение значения этого события для Беларуси: на битву шли витебляне, полочане, смоляне, оршанцы, а возвращались - литвины, предки современных белорусов", - отметил один из организаторов фестиваля Александр Рак.

Также на протяжении двух дней на территории комплекса пройдут рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, массовые сражения (бугурты) и "Битва Дворов". Главным событием второго дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир по правилам XV века. Конные турниры такого уровня на сегодняшний день проходят на фестивалях лишь в нескольких странах мира. Подобное мероприятие пройдет в Беларуси впервые. Во время поединков главной целью всадников будет попытка выбить противника из седла ударом длинного копья или преломить копье о его щит.

Но не только боевые представления составят программу фэста. Со сцены гостей будут услаждать веселыми и романтичными напевами и ритмами лучшие фолк- и рок-коллективы Беларуси, России и стран Европы. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать "город мастеров", интерактивные площадки, мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, плавке руды, окраске тканей, гончарные и кузнечные мастерские.

Организаторами фестиваля выступают Экстрим-театр "Берсерк", Александр Рак и Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".-0-