Фестиваль "Труд крут" соберет 11 августа в Минске студотрядовцев из Беларуси и России

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. V городской открытый фестиваль среди студенческих отрядов "Труд крут" соберет 11 августа в Минске студотрядовцев из Беларуси и России, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир минского городского штаба студенческих отрядов ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Сергей Рукан.

Спортивный фестиваль примет Минский городской центр олимпийского резерва по легкой атлетике "Атлет". "Парни посоревнуются в таких дисциплинах, как мини-футбол, волейбол, перетягивание каната, гиревой спорт, девушки - в прыжках на скакалке и дартсе. Проект объединит представителей студотрядов всех районов столицы и 14 вузов - всего около 500 человек. Кроме того, в этом году к нам присоединились студенты из Санкт-Петербурга, которые трудятся на объекте молодежной стройки Минска - возведении общежития в Студенческой деревне", - отметил Сергей Рукан.

По завершении состязаний состоится открытый диалог на тему "Студотрядовское движение: взгляд в будущее!". Ветераны движения, сегодняшние бойцы студотрядов и организации, принимающие ребят на работу, обсудят перспективы организации вторичной занятости учащихся и студентов.

Трудовой семестр - 2018 проходит под знаком 55-летия студотрядовского движения. "Это нашло отражение во всех проектах, инициированных молодежью в этом году. Так, организован конкурс на лучшую строительную каску, его итоги подведем в начале сентября. Мы запустили интернет-акцию "Студотряд. Здоровье. Молодость", а осенью планируем провести на стадионе "Динамо" флешмоб, который отразит все направления работы студотрядов", - рассказал командир штаба.

Студотрядовское движение - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ. В этом году такой занятостью планируется обеспечить около 4 тыс. студентов. Сформированы строительные, сервисные, педагогические, экологические, сельскохозяйственные отряды. Столичная молодежь работает на таких знаковых объектах, как строительство БелАЭС, общежития в Студенческой деревне.-0-