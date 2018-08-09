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Фестиваль тружеников села Брестской области проведут в городе Высокое 8 сентября

Регионы 09.08.2018 | 07:11
Фото из архива
Фото из архива

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль тружеников села Брестской области "Дажынкі-2018" планируется провести 8 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Высоковского горисполкома Александр Рогальчук.

В Брестской области с 2017 года региональные "Дажынкі" проводятся в малых городах. Первым среди них фестиваль тружеников села принял Давид-Городок. Он передал эстафету Высокому Каменецкого района. В городе завершаются последние приготовления к празднику, гостей которого ждут во вторую субботу сентября.

"Стараемся сделать наш город более привлекательным и удобным. В первую очередь уделяется внимание жилищным вопросам. Капитальный и текущий ремонты будут проведены в 100% многоквартирных домов. Благоустраиваются дворовые территории, ведется асфальтирование дорог. Сделано многое. До конца августа все запланированные работы будут выполнены", - подчеркнул Александр Рогальчук.

В частности, в текущем году проведена модернизация водозабора "Пеночка". На ул. 17 Сентября заменена водопроводная сеть, на ул. Социалистической сделана закольцовка системы водоснабжения. В микрорайоне МСО завершается реконструкция теплосетей. Также в этой части города ведутся масштабные работы по благоустройству дворовых территорий, которые включают установку системы уличного освещения, асфальтирование подъездных путей, обустройство тротуаров, стоянок и детских площадок. Аналогичные преобразования коснулись и микрорайона Сельхозтехники.

Кроме того, на улицах 1 Мая, Строителей, Северной, Славянской, Новой, Пушкинской, Комсомольской, 7 Ноября гравийное покрытие заменено на твердое. До конца августа будут заасфальтированы еще четыре улицы. Параллельно в центре города заканчивается обустройство нового сквера.

Согласно плану подготовки к "Дажынкам" обновляются объекты образования, здравоохранения, культуры. В Высоком возводят 99-квартирный дом. Также жилищные вопросы своих сотрудников решат ОАО "Беловежский" и "Александрия-Агро". Предприятия выкупили неиспользуемые производственные здания и переоборудовали их помещения под квартиры. Еще одним подарком местным жителям станет открытие торгового центра, где создадут более 40 рабочих мест.

Высокое называют самым западным городом Беларуси. Первое упоминание о нем в летописях встречается в XIV веке.-0-

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Теги
Брестская область, Дажынкi, праздник, фестиваль
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