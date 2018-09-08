Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями пройдет в Минске

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями "Мастацтва жыць, тварыць мастацтва" пройдет сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Концертной площадкой станет Минский городской дворец культуры, расположенный в микрорайоне Лошица. В мероприятии примут участие более 70 человек. Жюри оценит конкурсантов в нескольких номинациях. Победители, занявшие первое, второе и третье места, будут награждаться дипломами лауреатов и ценными подарками. Всем участникам вручат дипломы и цветы.

К слову, выставку декоративно-прикладного и художественного творчества людей с ограниченными возможностями, участников фестиваля, можно увидеть по 20 сентября в библиотеке-филиале №7 им. Я.Коласа.

Главной целью фестиваля является стимулирование развития художественного творчества людей с ограниченными возможностями, создание комплексной системы социокультурной реабилитации инвалидов, популяризация позитивного имиджа инвалидов и их активная интеграция в общество

Фестиваль проходит ежегодно с 2011 года во время празднования Дня города. Его организаторами выступают комитет по труду, занятости и социальной защите, управление культуры Мингорисполкома, городские и областные структуры общественных объединений "Белорусское общество инвалидов", "Белорусское общество глухих", "Белорусская ассоциация помощи детям - инвалидам и молодым инвалидам", "Белорусское товарищество инвалидов по зрению". -0-