Фестивалями, костюмированным шествием и концертами отметят День города в Полоцке

1 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фестивалями, историческими реконструкциями, костюмированным шествием и различными концертами отметит 1156-й день рождения Полоцк, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Праздничные мероприятия стартуют 1 сентября открытием Дня города возле памятника "Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасці".

Оказавшись в эти дни на улицах города, жители и гости смогут насладиться музыкой и танцами средневекового и современного Полоцка, продегустировать блюда белорусской кухни. Во время торжеств многочисленные события из жизни полоцкой земли найдут свое отражение в костюмированном шествии "Полоцк и полочане". В нем примут участие более 1,5 тыс. представителей предприятий, организаций и учреждений города и района.

О знаменитых полочанах, внесших вклад не только в развитие родного города, но и в становление белорусской государственности, расскажут театральные постановки - "Франциск Скорина", спектакль "Легенда о Всеславе Полоцком" и "История Полоцка глазами молодых".

Также в эти дни расскажут об истории малой родины и Беларуси с многочисленных сценических площадок Полоцка во время концертных и конкурсных программ, разнообразных творческих проектов. Во время них юные художники нарисуют Полоцк, молодые исполнители покажут свое вокальное мастерство, а на одном из концертов можно будет послушать сразу классическую и современную музыку.

"Во время литературного фестиваля "Центр Европы" пройдут мастер-классы, круглый стол и конференция "Малая Родина в творчестве писателей". Творческие бригады литераторов проедут по предприятиям города. Кроме того, творческие вечера гостей из Дании, США, Литвы, Азербайджана, Австралии, Австрии и Казахстана станут украшением форума", - рассказали в райисполкоме.

Кто приедет в Полоцк впервые, для тех разработаны уникальные туристические маршруты и анимационные турпрограммы. Гости смогут проехать на драккаре по Западной Двине.

Всего участников праздника ожидают более 80 мероприятий, посвященных Году малой родины. Среди них национальный детско-молодежный форум "Скориновские дни в Полоцке", международный литературный фестиваль "Центр Европы", Фестиваль света, а также белорусской кухни и средневековой культуры. Завершатся торжества 2 сентября.-0-