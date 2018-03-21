Фиксированные розничные цены на дрова и топливные брикеты установлены в Минске

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 15 марта 2018 года №864 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, цена на каменные угли всех марок (за 1 тонну) составляет Br39,34, на топливные брикеты на основе торфа (за 1 тонну) - Br18,43, дрова смешанных пород (за 1 плотный кубический метр) - Br5,89. По сравнению с предыдущим решением городского исполнительного комитета от 14 сентября 2017 года №3135 она возросла на Br5,13, Br2,4 и Br0,77 соответственно.

Документ вступает в силу после опубликования, принят на основании указа от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" и постановления Совета Министров от 17 января 2014 года №35 "Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров".-0-