31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Филиал городской стоматологической поликлиники планируют открыть в Барановичах, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача центральной поликлиники Анатолий Спиридо.

Создание отделения стоматологической поликлиники входит в план мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения города на 2018-2020 годы. Это вызвано как недостаточностью площадей в самой поликлинике, так и необходимостью территориальной доступности стоматологической медицинской помощи для жителей Текстильного и Восточного микрорайонов. Под новый филиал запланирована реконструкция здания по ул. Фабричной, 24/б.

"Это бывшее помещение лаборатории судмедэкспертизы. На сегодняшний день здание свободное. Разрабатывается проектно-сметная документация. В следующем году будет проведен капитальный ремонт, и после этого там будет располагаться филиал стоматологический поликлиники. В зависимости от нормативов будет определено количество кабинетов и посещений", - пояснил замглавврача.

За Барановичской стоматологической поликлиникой закреплено 110 тыс. горожан. Кроме того, за медицинской помощью сюда обращаются жители близлежащих районов. Ежедневно в поликлинике обслуживаются около 700 пациентов. В 2017 году был проведен капитальный ремонт с модернизацией здания поликлиники. На эти цели из местного бюджета было направлено Br540 тыс.

В частности, реконструированы хирургический блок и рентгенкабинет, отремонтированы холлы, помещение регистратуры, актовый зал, проведены сантехнические работы. Кроме того, оборудован отдельный кабинет для инвалидов-колясочников.

"В целом созданы более комфортные условия как для работы медперсонала, так и для пребывания пациентов", - отметила заместитель заведующего стоматологической поликлиникой Наталья Монич. Она дополнила, что у поликлиники уже есть один филиал по ул.Жукова. Открытие второго сделает стоматологическую помощь более доступной для жителей городских микрорайонов.-0-