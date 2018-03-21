Филиал класса Конфуция БГУФК появится в одной из школ Витебска

21 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Филиал класса Конфуция Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК) планируют открыть в Витебске на базе средней школы №45. Об этом шла речь сегодня на встрече заинтересованных сторон в управлении спорта и туризма Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Перспективы создания филиала обсуждали представители класса Конфуция, Витебской школы спортивного ушу, средней школы №45, туроператора ООО "РайдоТур". Речь шла о расширении возможностей для развития детского спорта, преподавания китайского языка и культуры для детей и молодежи в Витебской области, а также совместных мероприятиях, открывающих возможности общения между детьми и взрослыми обеих стран на основе культурного обмена.

Филиал может появиться в Витебске в мае этого года благодаря активной деятельности спортивного клуба "Витебская школа спортивного ушу". Клуб 15 лет активно сотрудничает с коллегами из Китая и с классом Конфуция с момента его основания в БГУФК.

В Витебске 29 марта ожидают съемочную группу одного из национальных каналов Китая. Они будут готовить видеоматериал для международного конкурса "Китайский мост" (его цель - распространение во всем мире китайского языка и культуры).

Класс Конфуция - учебно-методический центр, занимающийся изучением истории, культуры, языка и традиций Китая.-0-