Филиал центра "Открытый дом" БОКК появится в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиал центра "Открытый дом" Белорусского общества Красного Креста для людей с психическими заболеваниями начнет работать с 1 июня при Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель центра "Открытый дом" Ирина Мялик.

"Мы тесно сотрудничаем с государственными органами, в том числе и центром социального обслуживания семьи и детей, так как понимаем, что один Красный Крест не способен помочь жителям Минска, у которых есть проблемы с психическим здоровьем. Для расширения деятельности по их социальной реабилитации открывается наш филиал, в котором объединятся усилия государственного учреждения и общественной организации", - сказала Ирина Мялик.

Потребность в таких центрах очень велика, отметила она. Это подтверждают результаты работы "Открытого дома". Есть немало примеров, когда его гости (так здесь называют посетителей с расстройствами психики) смогли выйти из социальной изоляции и ведут полноценный образ жизни, сумели трудоустроиться, восстановиться в вузе, создать семьи. "Мы помогаем им найти свое место в этом мире, несмотря на болезнь", - пояснила собеседница.

В центре "Открытый дом" (ул. Красная, 3) 29 мая пройдет День открытых дверей, на котором будут представлены история успеха и достижения его гостей за прошедшие годы деятельности, презентована выставка о трех направлениях социальной реабилитации.

Через центр "Открытый дом" с 10 октября 2013 года прошел 121 человек. В настоящее время его ежедневно посещают 37 человек в возрасте от 19 до 58 лет. Кроме того, в Минске функционирует клубный дом "Открытая душа" Белорусской ассоциации социальных работников, который также занимается реабилитацией людей с психическими заболеваниями.-0-