Финал республиканского спортивного марафона в Могилеве соберет более 400 пионеров и октябрят

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 пионеров и октябрят примут участие в финале спортивного марафона "Будь здоров!", который пройдет в Могилеве 7 апреля. Об этом БЕЛТА сообщила председатель Центрального совета ОО "БРПО" Александра Гончарова.

В детско-юношеском празднике здорового образа жизни примет участие 21 команда. Организаторы марафона сделали акцент на популяризацию дворовых игр. Поэтому праздник стартует с турнира по пионерболу, а продолжится первым пионерским чемпионатом Беларуси по спортивной игре "Городки". Традиционно самым ожидаемым и зрелищным станет командный конкурс по чирлидингу. Также в течение дня для детей будут работать интерактивные площадки "Я, ты, он, она - Пионерии страна".

Организатором спортивных состязаний выступает ОО "БРПО" при поддержке Министерства образования и Могилевского облисполкома.

Республиканский спортивный марафон "Будь здоров!" проводится среди членов БРПО с целью воспитания культуры здорового образа жизни, уважительного отношения к своему здоровью.-0-