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Фитнес-марафон для трудящихся запускают профсоюзы Гродненской области

Регионы 22.10.2018 | 08:23
Фото из архива
Фото из архива

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы приглашают работников на массовые фитнес-тренировки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного объединения профсоюзов.

Первое спортивное мероприятие проведут 24 октября для работников банковско-финансовой сферы в Волковыске. В программе двухчасового занятия не только фитнес, но и конкурсная программа. Это будут соревнования на выносливость в планке, состязания по отжиманиям и приседаниям, статические нагрузки. Участники марафона смогут ознакомиться со спортивной базой центра, получить бесплатные консультации тренеров по организации тренировок и здорового питания, примут участие в розыгрыше бесплатных абонементов и индивидуальных занятий с тренерами.

"Наш марафон направлен на развитие и популяризацию здорового образа жизни среди трудящихся, особенно это актуально для офисных работников, которые вынуждены проводить время за компьютерами ежедневно с утра до вечера", - рассказала председатель областной организации Белорусского профсоюза банковских и финансовых работников Оксана Десятниченко.

К массовой тренировке в Волковыске присоединятся активисты Молодежного совета Волковысского районного объединения профсоюзов. Также для участия в фитнес-мероприятии приглашены представители частных организаций, которые совсем недавно пополнили профсоюзные ряды.

Как отметили в пресс-службе Гродненского областного объединения профсоюзов, эстафету фитнес-марафона примут и другие районы региона. Мероприятия, направленные на укрепление здоровья работников, будут продолжены. Например, все популярней становится скандинавская ходьба. Участниками фестиваля скандинавской ходьбы, который в минувшие выходные в Гродно организовал профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий, стали свыше 80 человек.-0-

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Теги
Гродненская область, профсоюзы, спорт
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