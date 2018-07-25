Физлица пока неактивно идут со своей продукцией на рынки Минска

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Физлица пока неактивно идут на рынки Минска торговать своей сельхозпродукцией, кулинарными и кондитерскими изделиями. Об этом сообщила сегодня начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова на пресс-конференции, посвященной Дню работников торговли, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего в столице функционируют 9,7 тыс. магазинов, 98 торговых центров и 23 рынка, в том числе 16 универсальных и 7 специализированных. "Заполняемость их около 80%, то есть свободные места еще есть. В выходные дни приезжают торговать физические лица, в основном пенсионеры (им торговые места предоставляются бесплатно). Такой возможностью в выходные пользуются примерно 350-400 человек, около 200 - в будни. Всего на рынках 3,7 тыс. мест выделяется для этой категории. Ни одной жалобы о том, что место не было предоставлено, в Мингорисполком не поступало", - сказала Нина Емельянова.

Физическим лицам теперь разрешено реализовывать на рынках кондитерские изделия и кулинарную продукцию собственного производства. "На рынках Минска для них выделили 66 торговых мест. Однако желающих пока почти нет, как сообщает администрация рынков", - добавила Нина Емельянова.

Проблемой остается несанкционированная торговля. С начала 2018 года составлено 1380 протоколов, сумма штрафов - более Br100 тыс. Это больше, чем за весь 2017 год (когда было составлено 1165 протоколов). "Недавние изменения, внесенные в правила благоустройства Минска, позволили включиться в работу по составлению протоколов Минскому городскому центру гигиены и эпидемиологии, который штрафует нелегальных торговцев за нарушение правил благоустройства. За истекшие дни июля они уже составили 21 протокол, сумма штрафов - Br6,3 тыс.", - отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.-0-