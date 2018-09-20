Флешмоб экотранспорта и "Драник-шоу" ждут гостей фестиваля в Вилейке

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Европейской недели мобильности в Вилейке 22 сентября впервые состоится экофестиваль "Выбирай и двигайся!", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Откроет мероприятие флешмоб экотранспорта. К участию приглашают всех желающих, главное условие - приехать на велосипеде, роликах, скейте, гироскутере или самокате. Старт массового заезда запланирован возле Дворца культуры в 12.00, финиш - в городском парке. Участников, у которых будет наиболее оригинальный вид, наградят призами.

В парке гостей фестиваля ожидают 8 тематических площадок. Любителей экотранспорта заинтересует презентация велокарты тайм-логистики: на стенде будут указаны самые комфортные и безопасные велосипедные маршруты Вилейки. Вилейский государственный колледж организует показ экомоды и "Драник-шоу", во время которого угостит блинами и драниками всех посетителей.

Спортсмены из Молодечно и Вилейки подготовят показательные выступления по бодибилдингу и кроссфиту, проведут конкурсы для посетителей. Самые выносливые и активные смогут выиграть сертификаты на посещение тренажерного зала.

Впервые в городе будет представлена живая библиотека: вместо книг истории расскажут сами люди. Далее в программе выступление танцевальных коллективов, BMX-райдеров и мастеров воркаута. Подросткам предложат поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте, изобразить велосипед будущего и запустить самолеты.

Вечером посетителей ожидает акция "Стань заметнее" и рок-концерт с участием молодежных групп. Завершит мероприятие файер-шоу и фейерверк.

Европейская неделя мобильности проходит во всем мире с 16 по 22 сентября, тема - "Выбирай и двигайся!". Одноименный фестиваль организуется в Вилейке с целью поддержать акцию "День без автомобиля" и показать местным жителям, как можно весело и интересно провести время, используя экотранспорт.

Организаторами выступают Вилейский райисполком и общественное объединение по содействию устойчивому развитию Вилейского района "ЗОВиК".-0-