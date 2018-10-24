Фликер вместо проездного: гомельские школьники на каникулах смогут ездить в маршрутках бесплатно

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Фликер вместо проездного" пройдет во время осенних каникул в Гомеле. Об этом сообщили на встрече сотрудников УГАИ Гомельской области с перевозчиками экспресс-такси, передает корреспондент БЕЛТА.

Учащиеся 1-4 классов с 29 октября по 7 ноября смогут бесплатно ездить в маршрутных такси городского сообщения. Для этого юным пассажирам необходимо предъявить водителю фликер.

Перевозчики городских маршрутов единогласно поддержали инициативу региональной ГАИ провести акцию "Фликер вместо проездного". Основная цель профилактического мероприятия - напомнить о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток.-0-