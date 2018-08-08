8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд арендного жилья в Минске в 2018 году пополнят около 200 квартир, сообщил журналистам председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, отвечая на вопрос корреспондент БЕЛТА.
Ежегодно в городе строятся 2-3 арендных дома для нуждающихся, в текущем году один дом по ул. Выготского уже введен в эксплуатацию, он заселяется. До конца года будет построен еще один такой объект.
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