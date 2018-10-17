Фонд "Дорога в жизнь" до конца года построит два дома семейного типа в Смолевичском районе

17 октября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Местный благотворительный фонд "Дорога в жизнь" строит уже четвертый и пятый детские дома семейного типа в Смолевичском районе. Председатель фонда Дмитрий Синковец рассказал сегодня об инициативе участникам выездного заседания первичной организации ОО "Белорусский союз женщин" Палаты представителей в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"При поддержке спонсоров и партнеров мы строим дома семейного типа без привлечения бюджетных средств и сдаем их в безвозмездную аренду для семей, которые хотят взять детей-сирот, но не имеют соответствующих жилищных условий. Уже построили три дома (один из них заселен, во втором скоро состоится новоселье), в этом году закончим еще два. Все они рассчитаны на 12 детей, также есть гостевые комнаты - на случай, когда ставшие взрослыми воспитанники захотят навестить семью, их вырастившую", - рассказал Дмитрий Синковец.

Также он выразил благодарность за оказанное внимание со стороны правительства и отметил, что проект может приобрести республиканское значение. Есть крупный инвестор, который реализует бизнес-проект в Ивацевичах, но одновременно готов строить детские дома семейного типа в Смолевичском районе. "Он уже построил по всему миру около 100 таких домов и готов инвестировать в Беларуси. Но для одного района это слишком много - к счастью, здесь нет такого количества сирот или оставшихся без попечения родителей. Поэтому мы предлагаем рассмотреть вариант создания детской деревни или каким-то другим образом расширить проект, потому что сейчас процедура перевода детей-сирот из других районов очень долгая", - пояснил Дмитрий Синковец.

Члены первичной организации БСЖ Палаты представителей с воодушевлением встретили эту инициативу и предложили обсудить ее в депутатском кругу с участием представителей фонда.-0-