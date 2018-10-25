Формальный подход в обеспечении безопасности людей недопустим - Кравцов

25 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Формальный подход в обеспечении безопасности людей недопустим. Такое мнение сегодня на заседании Гродненского облисполкома, посвященного ходу реализации требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" высказал председатель облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

В центре внимания заседания - вопросы, касающиеся профилактики пожаров, преступности, ДТП, гибели людей на воде. "В плане профилактической работы недопустим формальный подход. Еще отмечаются факты, когда работа проводится формально, однако необходимые меры не принимаются, не обеспечивается должный контроль, а те или иные мероприятия не доводятся до конца", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять таким уязвимым группам, как одинокие и одиноко проживающие пенсионеры.

Проводимая работа способствовала незначительному снижению количества погибших на производстве: за 9 месяцев 2018 года зафиксировано 8 подобных случаев (за аналогичный период прошлого года - 9). В Гродненской области наименьшие показатели погибших на производстве, однако проблема остается актуальной. Например, в сельскохозяйственной сфере каждый год происходят типичные случаи гибели людей при бортировке колес, а также из-за падения кузова, что свидетельствует о недоработках со стороны руководителей хозяйств, контролеров, соответствующих органов.

Вместе с тем в регионе отмечается рост количества пожаров и случаев гибели людей в них. Основной причиной остается неосторожное обращение с огнем и курение, три четверти погибших в огне находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, увеличилось число погибших на воде. Несмотря на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, возросло число погибших в них людей. Обращают на себя внимание и факты "пьяной" преступности, нахождения нетрезвых людей на рабочем месте.

По итогам заседания облисполкома было отмечено, что профилактическую работу необходимо активизировать, принимать наиболее действенные меры по укреплению общественной безопасности и дисциплины, снижению гибели и травматизма людей.-0-