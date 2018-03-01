Форум замещающих семей "Дом там, где любят" пройдет 3 марта в Минске

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум замещающих семей "Дом там, где любят" пройдет 3 марта на базе Минского областного института развития образования, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Около 150 человек - сотрудники отделов образования, спорта и туризма, директора социально-педагогических центров, специалисты SOS-деревень, родители-усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, педагоги-психологи - соберутся в Минске, чтобы обсудить проблемы социального сиротства. В частности, на пленарном заседании будут рассмотрены различные формы жизнеустройства детей-сирот, возможности государственных правовых ресурсов в обеспечении актуальной информацией.

Участники форума смогут пообщаться друг с другом во время работы секций и дискуссионных площадок: "Сила - в командной работе", "Право на права", "Психиатрия - наркология", "Сопровождаем ребенка". Также запланирован мастер-класс "Здоровый родитель - здоровая семья", где расскажут, как сохранить психологическое здоровье и не выгореть на работе. На мастер-классе "Творческая мастерская приемного родителя" участники форума научатся делать белорусских народных кукол и решать жизненно важные проблемы.

Планируется работа выставок, посвященных социальному, медико-психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей. Завершится форум презентацией опыта приемного родительства в Минской области. Также мероприятие даст старт проведению в регионе месячника по духовно-нравственному воспитанию "Услышь ребенка сердцем".

Организаторами форума являются управление образования Миноблисполкома и областной институт развития образования, соорганизатором - международная общественная организация "SOS-Детские деревни".-0-