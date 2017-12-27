Фото костела в белорусском Дятлово попало на первую страницу The Wall Street Journal

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотоснимок рождественской службы в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в белорусском городе Дятлово (Гродненская область) был напечатан на первой странице влиятельной американской газеты The Wall Street Journal.
Фотографией заглавной страницы газеты The Wall Street Journal поделился в соцсети Facebook белорус Дмитрий Метлицкий. Автором снимка является Василий Федосенко - фотокорреспондент Рейтер в Беларуси.
Костел Вознесения Пресвятой Девы Марии в городе Дятлово - памятник архитектуры в стиле барокко. Построен в 1624-1646 годах. Храм включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В 1743 году костел сгорел, был утрачен почти весь интерьер, включая главный алтарь. В 1751 году он был реконструирован архитектором А. Осикевичем на средства князя Николая Радзивилла, был построен новый главный фасад и восстановлен интерьер.-0-
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