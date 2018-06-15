ФОТОФАКТ: Две пары двойняшек появились на свет в Оршанском роддоме

Две пары двойняшек появились на свет в Оршанском городском родильном доме. В семье Надежды и Александра Кибис 12 июня родилась девочка весом 2700 граммов, ростом 49 сантиметров и мальчик весом 3020 граммов, ростом 51 сантиметр. А в семье Светланы и Ивана Веремьевых родился мальчик весом 3290 гр., рост - 52 см и девочка весом 3120 гр., ростом 50 см.

Фото Александра Хитрова

Надежда Кибис и Светлана Веремьева со своими двойняшками