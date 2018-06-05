ФОТОФАКТ: Копия Эйфелевой башни появилась в Столине

В Столине коммунальщики установили копию Эйфелевой башни. Конструкция не покорит гостей города высотой, как у оригинала, фактическая высота копии составляет всего 11,5 м. Новая достопримечательность органично вписалась в пространство у фонтана главной площади города. Башня подсвечивается в темное время суток 12 фонарями, а у подножия расположена цветочная клумба.

Фото Вадима Якубёнка