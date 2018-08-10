ФОТОФАКТ: Евгений Зенько из Речицкого района первым доставил 2 тыс. т нового урожая

Первым среди тех, кто с полей на зерноток доставил 2 тыс. т нового урожая, стал 30-летний Евгений Зенько из КСУП "Новый путь - агро". В этом хозяйстве мужчина трудится уже шесть лет, пять из них - за рулем МАЗа. Признается, что быть водителем мечтал с детства - хотел пойти по стопам отца.
В лидерах в период уборочной Евгений не в первый раз. В 2015 году был вторым в области по количеству перевезенного зерна. Тогда результат составил почти 3 тыс. тонн.
Сейчас ежедневно Евгений отвозит около 130 т собранного урожая, это 11-16 рейсов от поля к зернотоку. Чтобы максимально эффективно использовать каждую минуту, важна координация действий всех, кто занят на уборке, считает Евгений Зенько. Тогда и результат не заставит себя ждать. После чествования с музыкальным подарком молодой водитель снова торопится на хлебную ниву.
В Гомельской области на жатве в этом году работают около 80 молодежных экипажей. На отвозке зерна заняты полсотни молодых водителей.
Фото Сергея Холодилина
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