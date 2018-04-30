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ФОТОФАКТ: Гроза в Гродно
Регионы
30.04.2018 | 23:12
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Грозовой фронт прошел вечером 30 апреля над Гродно
Фото Леонида Щеглова
Теги
Гродно
,
фоторепортаж
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Новости рубрики Регионы
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Организация переправы в Житковичском районе
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Участие Беларуси в "Одном поясе и одном пути" очень важно для Китая
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Недобросовестную конкуренцию на рынке молока в России создает не Беларусь, а закупки сырья за пределами ЕАЭС
Интервью
Вадим Китиков
Институт ЖКХ Национальной академии наук создаст реестр перспективных технологий для отрасли
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Украина рассчитывает на рост сотрудничества с регионами Беларуси
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Четыре часа разговора пролетели как миг
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Николай Шерстнев
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Мнения
Михаил Орда
Инициатива продления контрактов с добросовестными работниками способствует эффективности труда
Мнения
Александр Карлюкевич
Активно работающие в интернете районки - лидеры у читателей в регионах
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Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
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Марина Толстик,
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Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
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