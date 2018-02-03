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ФОТОРЕПОРТАЖ: Сотрудники БЕЛТА заняли третье место в лыжной эстафете на празднике "Мы выбираем спорт"

Регионы 03.02.2018 | 15:20

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЕЛТА заняли третье место в лыжной эстафете на зимнем празднике "Мы выбираем спорт", который прошел сегодня на минской лыжероллерной трассе на проспекте Победителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Новиков и Надежда Матвеева
Александр Новиков и Надежда Матвеева

Александр Новиков
Александр Новиков

В лыжной эстафете 3х1 км сотрудники информагентства Александр Новиков, Надежда Матвеева и Инна Трубкина стали бронзовыми призерами. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись журналисты телеканала ОНТ, серебряными призерами стали коллеги из редакции газеты "СБ. Беларусь сегодня".

Надежда Матвеева
Надежда Матвеева

Команда Национального пресс-центра Беларуси
Команда Национального пресс-центра Беларуси

Александр Новиков
Александр Новиков

Александр Новиков и Надежда Матвеева
Александр Новиков и Надежда Матвеева

Финиширует Александра Радкевич из команды ОНТ
Финиширует Александра Радкевич из команды ОНТ

Инна Трубкина
Инна Трубкина

Надежда Матвеева
Надежда Матвеева

Надежда Матвеева передает эстафету Инне Трубкиной
Надежда Матвеева передает эстафету Инне Трубкиной

Комфортная погода, отлично подготовленная лыжная трасса позволили представителям массмедиа проявить свои лучшие спортивные качества во время соревнований. Белорусский лыжный союз, городские власти постарались, чтобы удовольствие от состязательной атмосферы получили все участники. Как отметил председатель Белорусского лыжного союза Леонид Чащин, проигравших в соревнованиях нет. "Сотрудники СМИ на собственном опыте оценили, как непросто приходится нашим профессиональным спортсменам. Главное, что сегодня журналисты получили заряд бодрости и проявили все свои навыки на лыжне", - подчеркнул он.

Финиширует Инна Трубкина
Финиширует Инна Трубкина

Команда БЕЛТА (Александр Новиков, Надежда Матвеева и Инна Трубкина)
Команда БЕЛТА (Александр Новиков, Надежда Матвеева и Инна Трубкина)

Команда БЕЛТА и группа поддержки
Команда БЕЛТА и группа поддержки

Представитель команды Газета "Беларусь Сегодня" Дмитрий Комашко
Представитель команды Газета "Беларусь Сегодня" Дмитрий Комашко

Надежда Матвеева и Инна Трубкина
Надежда Матвеева и Инна Трубкина

Церемония награждения
Церемония награждения

Всего в соревнованиях по лыжным гонкам на зимнем празднике "Мы выбираем спорт" приняли участие восемь команд: Мингорисполкома, Национального пресс-центра Беларуси, УП "Агентство "Минск-Новости", ЗАО "Столичное телевидение", УП "БелТА", ОНТ, "Беларусь-1", редакции "СБ. Беларусь сегодня".

Команда Газета "Беларусь Сегодня"
Команда Газета "Беларусь Сегодня"

Команда ОНТ
Команда ОНТ

Общее фото победителей и призеров зимнего праздника
Общее фото победителей и призеров зимнего праздника

Организаторы также рассказали, что по всей Беларуси с 9 по 11 февраля пройдут "Зимние беговые игры" - благотворительная акция в помощь детям с инвалидностью. Для участия нужно в эти дни выйти на пробежку (на улице или в помещении, на тренажере), после чего сделать снимок результата на экране тренажера или зафиксировать его с помощью фитнес-приложения. Фото с указанием даты и километража нужно выложить в социальные сети с хештегами #velcombegom и #взале или #velcombegom и #наулице. Каждый километр, преодоленный на улице или в помещении, переведут в рубли и направят в две молодечненские школы-интернаты.-0-

Фото Андрея Покумейко

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Теги
Минск, праздник, спорт
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