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ФОТОФАКТ: Лебеди зимуют в водоеме под Минском
Регионы
20.01.2018 | 14:14
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Лебеди зимуют на водохранилище Криница под Минском.
Фото Оксаны Манчук
Младший научный сотрудник лаборатории орнитологии Национальной академии наук Иван Богданович окольцовывает лебедя.
Младший научный сотрудник лаборатории орнитологии Национальной академии наук Иван Богданович взвешивает лебедя.
Теги
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репортаж
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