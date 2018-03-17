ФОТОФАКТ: Легкоатлетический пробег, посвященный 100-летию образования внутренних войск МВД Беларуси, в Гомеле

17 марта 2018 года исполняется 100 лет со Дня образования внутренних войск МВД Беларуси. В связи с этим сегодня в Гомеле на площади Ленина совместно с управлением спорта и туризма Гомельского облисполкома, БРСМ и БСФО "Динамо" состоялся легкоатлетический пробег. В пробеге приняли участие сотрудники внутренних войск и спортсмены Гомельщины.
На площади Ленина была организована выставка боевой техники и вооружения, угощение солдатской кашей, а спецназ продемонстрировал показательные выступления.
Фото Сергея Холодилина
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