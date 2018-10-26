ФОТОФАКТ: Молодежный флешмоб "100 добрых сердец" в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный флешмоб "100 добрых сердец" прошел сегодня возле Белгосфилармонии в Минске, сообщили БЕЛТА в комитете БРСМ Советского района Минска.

В акции приняли участие около 300 человек - студенческая молодежь района и активисты БРСМ.

В Беларуси 22 октября стартовала комсомольская неделя, приуроченная к празднованию 100-летия ВЛКСМ.-0-

Фото Оксаны Манчук