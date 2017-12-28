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ФОТОФАКТ: МТЗ устроил огненное шоу "Огнедышащих тракторов"
Регионы
28.12.2017 | 18:38
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28 декабря у проходной МТЗ состоялось огненное шоу "Огнедышащих тракторов".
Фото Рамиля Насибулина
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- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
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