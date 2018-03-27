ФОТОФАКТ: На время реконструкции моста в Житковичах реку Припять направят по другому руслу

На время реконструкции моста между Туровом и Житковичами река Припять будет направлена по другому руслу для того, чтобы строительные работы проводились на суше.
Ледокол "Байкал" в настоящее время очищает русло ото льда. Такие подготовительные работы облегчат транспортировку земснарядов, парома и другой речной техники по новому руслу.
Фото Сергея Холодилина
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