ФОТОФАКТ: На время реконструкции моста в Житковичах реку Припять направят по другому руслу

На время реконструкции моста между Туровом и Житковичами река Припять будет направлена по другому руслу для того, чтобы строительные работы проводились на суше.

Ледокол "Байкал" в настоящее время очищает русло ото льда. Такие подготовительные работы облегчат транспортировку земснарядов, парома и другой речной техники по новому руслу.

Фото Сергея Холодилина

Капитан ледокола Николай Шкурин и ведущий специалист по безопасности движения Виктор Волховский уточняют маршрут движения ледокола.

Капитан ледокола Николай Шкурин

Треснувший мост готовится к демонтажу поврежденного пролета.

Ледокол "Байкал" во время очистки старого русла реки ото льда

Ведущий специалист по безопасности движения Виктор Волховский

Капитан ледокола Николай Шкурин