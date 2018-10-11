Праздник ко Дню матери провели в Национальном центре усыновления

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник, посвященный Дню матери, провели сегодня в Национальном центре усыновления, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы поздравить друг друга, в небольшом уютном зале центра собрались 15 семей, усыновивших детей. Были детские и семейные выступления, мастер-классы по изготовлению сувениров и подарков, разнообразные конкурсы. "В основном на встречах мы обсуждаем проблемные вопросы, сложности. Сегодня захотелось организовать такое позитивное мероприятие, куда можно было бы прийти всей семьей и отдохнуть", - рассказала представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Елена Юрага.

У самой Елены четверо сыновей, двое из которых не кровные. "Когда готовились к усыновлению, увидели в интернете фотографию Даника. Поняли, что он прекрасный, замечательный ребенок, - рассказывает она. - Нам сказали, что он живет со старшим братом Лешей. Так больше трех лет назад мальчишки стали частью нашей большой семьи. Тогда им было шесть с половиной лет и четыре года. Теперь Даник уже ходит во второй класс гимназии".

О своем опыте рассказала и мама Алеся Степаненко. "У нас есть старший кровный ребенок. Решение об усыновлении с мужем приняли четыре с половиной года назад. Почему? Оба очень сильно хотели еще одного сына. Я первая была готова к этому, ждала, пока моя вторая половинка достигнет того же понимания. Нам очень помогло обучение, которое должен пройти каждый родитель перед получением разрешения на усыновление, многие вещи открылись под другим углом", - отметила она. По мнению женщины, в вопросе усыновления важно руководствоваться не только эмоциями. "Есть мнение, что увидишь малыша - и сердце екнет. Я не верю в это. Когда любишь детей, то такое ощущение возникает часто. Я старалась себя останавливать, говорила, что я просто тетя для всех деток, которых вижу как волонтер. Важно оценить свои силы, сможешь ли справиться", - считает Алеся Степаненко.

Проект "Менторство для усыновителей" работает больше года. Его участники считают, что на первом этапе семьям необходима поддержка специалистов и других родителей, чтобы обсудить возникающие проблемные вопросы. "Их достаточно, но они не так важны, потому что у нас есть замечательные дети. Это невероятное счастье", - уверены родители.

Как рассказала директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Ольга Глинская, ежегодно белорусы принимают в свои семьи более 500 мальчиков и девочек. За девять месяцев нынешнего года уже более 300 детей нашли новых родителей. В центр обращаются как семьи, которые не могут иметь своих детей по состоянию здоровья, так и те, кто готов подарить свое тепло не только родным мальчикам и девочкам, кто всегда мечтал о большой семье.

"В последнее время немного поменялись приоритеты. Если раньше все хотели усыновить только малышей возрастом максимум до трех лет, то на сегодняшний день есть практика усыновления детей и в возрасте старше пяти-шести лет, что радует. В прошлом году на усыновление передано и 13 детей, которые имеют разную степень инвалидности", - отметила Ольга Глинская.

В этом году центр стал больше внимания уделять работе с семьями усыновителей. Для них организованы занятия, куда приглашаются юристы, врачи, психологи, стилисты. "Это интересно. Кроме того, у нас есть специалисты, которые могут найти подход к подросткам. Новое направление, которое планируем развивать, - проект "Равный обучает равного". С детьми будут общаться волонтеры - студенты педагогического университета. Увеличивается число групп кандидатов в усыновители. Если год назад их было три, теперь - шесть", - рассказала Ольга Глинская.

В прошлом году Национальный центр усыновления отметил 20-летие.-0-

Фото Егора Павлющика

Директор национального центра усыновления Ольга Глинская

Представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Елена Юрага

Представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Алеся Степаненко