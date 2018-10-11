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Праздник ко Дню матери провели в Национальном центре усыновления

Регионы 11.10.2018 | 21:35

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник, посвященный Дню матери, провели сегодня в Национальном центре усыновления, передает корреспондент БЕЛТА.

Чтобы поздравить друг друга, в небольшом уютном зале центра собрались 15 семей, усыновивших детей. Были детские и семейные выступления, мастер-классы по изготовлению сувениров и подарков, разнообразные конкурсы. "В основном на встречах мы обсуждаем проблемные вопросы, сложности. Сегодня захотелось организовать такое позитивное мероприятие, куда можно было бы прийти всей семьей и отдохнуть", - рассказала представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Елена Юрага.

У самой Елены четверо сыновей, двое из которых не кровные. "Когда готовились к усыновлению, увидели в интернете фотографию Даника. Поняли, что он прекрасный, замечательный ребенок, - рассказывает она. - Нам сказали, что он живет со старшим братом Лешей. Так больше трех лет назад мальчишки стали частью нашей большой семьи. Тогда им было шесть с половиной лет и четыре года. Теперь Даник уже ходит во второй класс гимназии".

О своем опыте рассказала и мама Алеся Степаненко. "У нас есть старший кровный ребенок. Решение об усыновлении с мужем приняли четыре с половиной года назад. Почему? Оба очень сильно хотели еще одного сына. Я первая была готова к этому, ждала, пока моя вторая половинка достигнет того же понимания. Нам очень помогло обучение, которое должен пройти каждый родитель перед получением разрешения на усыновление, многие вещи открылись под другим углом", - отметила она. По мнению женщины, в вопросе усыновления важно руководствоваться не только эмоциями. "Есть мнение, что увидишь малыша - и сердце екнет. Я не верю в это. Когда любишь детей, то такое ощущение возникает часто. Я старалась себя останавливать, говорила, что я просто тетя для всех деток, которых вижу как волонтер. Важно оценить свои силы, сможешь ли справиться", - считает Алеся Степаненко.

Проект "Менторство для усыновителей" работает больше года. Его участники считают, что на первом этапе семьям необходима поддержка специалистов и других родителей, чтобы обсудить возникающие проблемные вопросы. "Их достаточно, но они не так важны, потому что у нас есть замечательные дети. Это невероятное счастье", - уверены родители.

Как рассказала директор Национального центра усыновления Министерства образования Беларуси Ольга Глинская, ежегодно белорусы принимают в свои семьи более 500 мальчиков и девочек. За девять месяцев нынешнего года уже более 300 детей нашли новых родителей. В центр обращаются как семьи, которые не могут иметь своих детей по состоянию здоровья, так и те, кто готов подарить свое тепло не только родным мальчикам и девочкам, кто всегда мечтал о большой семье.

"В последнее время немного поменялись приоритеты. Если раньше все хотели усыновить только малышей возрастом максимум до трех лет, то на сегодняшний день есть практика усыновления детей и в возрасте старше пяти-шести лет, что радует. В прошлом году на усыновление передано и 13 детей, которые имеют разную степень инвалидности", - отметила Ольга Глинская.

В этом году центр стал больше внимания уделять работе с семьями усыновителей. Для них организованы занятия, куда приглашаются юристы, врачи, психологи, стилисты. "Это интересно. Кроме того, у нас есть специалисты, которые могут найти подход к подросткам. Новое направление, которое планируем развивать, - проект "Равный обучает равного". С детьми будут общаться волонтеры - студенты педагогического университета. Увеличивается число групп кандидатов в усыновители. Если год назад их было три, теперь - шесть", - рассказала Ольга Глинская.

В прошлом году Национальный центр усыновления отметил 20-летие.-0-

Фото Егора Павлющика

@beltanews

Директор национального центра усыновления Ольга Глинская
Директор национального центра усыновления Ольга Глинская
Представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Елена Юрага
Представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Елена Юрага
Представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Алеся Степаненко
Представитель инициативной группы проекта "Менторство для усыновителей" Алеся Степаненко
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